El AstraZeneca Global Hub de Barcelona inaugura su nueva sede en el Edificio Estel

AstraZeneca ha inaugurado la nueva sede del AstraZeneca Global Hub de Barcelona en el edificio Estel. La entidad puso en marcha este centro de I+D en 2023 para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos en áreas de alto impacto con tecnologías disruptivas. Este emblemático edificio acoge ahora la nueva sede que ocupa 30.000 m2 distribuidos en nueve plantas y cuenta con cerca de 1.600 profesionales de la compañía. El acto de inauguración ha contado con la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García, del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, entre otros representantes del ámbito científico y tecnológico, que han podido visitar las nuevas instalaciones. El AstraZeneca Global Hub refuerza el papel de España y Cataluña como enclaves estratégicos de la compañía, promueve la colaboración público-privada y contribuye al desarrollo económico y social de la región. La integración de ciencia y tecnología permitirá acelerar el desarrollo de nuevas terapias y contribuir a la ambición de la farmacéutica de lanzar 20 nuevos medicamentos antes de 2030. La apertura de la nueva sede marca el inicio de una etapa de crecimiento del Hub, donde AstraZeneca tiene previsto invertir un total de 1.300 millones de euros hasta 2027.