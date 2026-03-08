Los ataques a infraestructuras dominan las últimas horas de la guerra en Irán

Madrid, 8 de marzo de 2026. Pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticara a primera hora del sábado una posible expansión de los bombardeos contra Irán, aviones de combate norteamericanos e iraníes han dedicado esta madrugada a concentrar sus ataques en puntos vitales de la infraestructura iraní como son sus depósitos de combustible y sus plantas desalinizadoras, claves para el suministro de energía y agua potable a decenas de poblaciones. (Fuente: FDI/Media Luna Roja Iraní/EBS/X)