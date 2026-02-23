La Audiencia Provincial frena la decisión de que el 'caso Begoña' acabe en un jurado popular

Madrid, 23 de febrero de 2026. La Audiencia Provincial de Madrid ha paralizado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación a un juicio con jurado popular. En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección 23 estiman parcialmente los recursos de apelación de la defensa de Gómez, y de los otros dos investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, al considerar que no hay hasta la fecha "indicios racionales de criminalidad que justifiquen" esa decisión. (Fuente: POOL FORTA/PSOE/Europa Press)