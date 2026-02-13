Augas de Galicia sanciona a Santiago con 300.000 euros tras mediciones en el río Sar

Augas de Galicia ha resuelto imponerle una sanción al Ayuntamiento de Santiago por un importe de 300.000 euros a raíz de un expediente abierto sobre una medición en el agua del río Sar, que derivó en una denuncia del mismo organismo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. "Ese expediente sancionador se abre justamente sobre una medición de agua en el Sar, que la vieja depuradora no trataba convenientemente, algo que ya sabíamos; pero menos podía tratar después de que una parte ya estaba desmontada para cumplir con el plan de la obra", ha expuesto la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien ha adelantado la decisión del ente.