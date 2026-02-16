Aumenta la preocupación por el bienestar digital de los más jóvenes

Solo un 48% de las y los jóvenes españoles demuestran tener habilidades para entender el entorno digital, como verificar información o reconocer contenido generado por inteligencia artificial, según el estudio 'Infancia Conectada. El estado del bienestar digital y la resiliencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Europa', elaborado por Fundación Vodafone y Save the Children UK.Para abordar el problema del bienestar digital, la Fundación Vodafone ha diseñado distintas actividades dirigidas a docentes para que puedan trabajar con niñas, niños y adolescentes en las aulas en el uso apropiado de su entorno digital.El Skills Upload Jr Challenge, el SúperReto en Europa, es otro proyecto más de la Fundación para hacer frente a este desafío. En su segunda edición europea, este reto educativo desafía a los estudiantes para que utilicen la tecnología para crear soluciones que promuevan entornos digitales más saludables.Con estas iniciativas, la Fundación ha reforzado su compromiso con la educación, las competencias digitales y el bienestar digital de niñas, niños y adolescentes.