Aumentan las víctimas mortales del terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas

Decenas de personas han fallecido en Filipinas, según las autoridades, a consecuencia del seísmo de magnitud 6,9 en la escala Richter que ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro del país. Un número que podría seguir aumenando, como han advertido, ya que las autoridades continúan recibiendo "más cifras de víctimas mortales". La situación sigue siendo muy inestable, como han alertado, como consecuencia del terremoto quee ha afectado, entre otros núcleos poblacionales, a la ciudad de Bogo.(Fuente: Europa Press / EBS / X / Facebook)