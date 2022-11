Hazteoir.org ha presentado este lunes 31 de octubre el autobús #StopLeyTrans que circulará por las calles de Madrid durante las próximas semanas con lemas como "les niñes no existen", "no a la mutilación infantil" o "las mujeres no tienen pene", mostrando así su rechazo a la tramitación de la Ley Trans.

