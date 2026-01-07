La antigua oficina de Correos de la calle San Jacinto en Sevilla se convertirá en nuevas viviendas

Antigua oficia de correo de la calle San Jacinto, en Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha tomado conocimiento este miércoles del estudio de ordenación de la parcela que ocupa una antigua oficina de correos en la calle San Jacinto, número 44, en el barrio de Triana.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de noviembre el documento que recoge la construcción de nuevas viviendas en esta ubicación manteniendo las condiciones de ocupación y altura de la edificación, que es de tres plantas, y estableciendo un número máximo de viviendas en la parcela de 6.

El inmueble, que dejó de tener uso en 2014, tiene una superficie de 239,15 m2 y una superficie construida sobre rasante de 1.045 m2 y de 98 m2 bajo rasante.

AVANCES EN SUELO

La reunión también aborda la autorización como uso alternativo el residencial de vivienda protegida, a la parcela T1.1 del Plan Parcial del SUS-DBP-02 "Palmas Altas Sur".

Según han confirmado fuentes municipales, esta parcela, perteneciente a Metrovacesa, será calificada de Servicios Terciarios para la construcción de nuevas viviendas.

Esta zona se encuentra al lado de otra parcela "desbloqueada" hace unas semanas por el Ayuntamiento.

Según ha indicado el Consistorio, este otro terreno cuenta con capacidad para 60 viviendas y sale a la venta por 3.691.576,65 euros. Forma parte del anuncio hace unas semanas de la venta de ocho parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo para la construcción de 1.637 viviendas, de las que más de 1.400 serán de protección oficial.