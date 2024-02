Autoridades gazatíes y Save the Children confirman primeras muertes de niños por desnutrición

El Ministerio de Salud gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha confirmado este martes las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación en el norte de la Franja de Gaza, lugar al que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNWRA) lleva desde el 23 de enero sin poder enviar alimentos."Dos niños han muerto como consecuencia de la deshidratación y de la desnutrición en el Hospital Kamal Adwan", reza un comunicado del Ministerio de Salud publicado en su cuenta de la red social Facebook.En ese sentido, ha "exigido" a la comunidad internacional poner fin a los "crímenes de genocidio cometidos por la ocupación israelí mediante ataques, hambre y epidemias".Por su parte, la ONG Save the Children ha asegurado que los niños y niñas de la Franja de Gaza han comenzado a morir por las causas ya descritas por las autoridades palestinas, y ha denunciado que Israel sigue imponiendo restricciones a la entrega de ayuda humanitaria, como ha explicado el director de Save the Children para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee.(Fuente: Europa Press / Save the Children / Hamas / IDF)

