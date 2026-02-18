Las ayudas al campo del plan de la Junta por las borrascas se podrán pedir en abril

Adamuz (Córdoba), 18 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desgranado este miércoles parte del calendario de las ayudas que va a conceder la Administración autonómica para contrarrestar los daños ocasionados por la sucesión de borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de este año, agrupadas como Plan Andalucía Actúa, cuya dotación es de 1.780 millones. Según ha explicado Moreno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles en Adamuz (Córdoba) en el primer mes del accidente ferroviario donde fallecieron 46 personas, el primer paso jurídico que ha dado el Gobierno andaluz ha sido un Acuerdo para la declaración de ese cúmulo de borrascas como desastre natural y propiciar así la concesión de ayudas. (Fuente: Junta de Andalucía)