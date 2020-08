El ayuntamiento de Aznalcazar recomienda a los vecinos no salir "si no es necesario"

Desde el pueblo sevillano de Aznalcazar, la alcaldesa, Manuela Cabello, ha comentado a Europa Press las medidas de seguridad que ha recomendado el ayuntamiento sobre la situación de pandemia. Aconseja que no se debe salir a la calle demasiado tiempo y para asuntos que sean necesarios y así evitar un mayor contagio. Afirma que no se trata de un confinamiento y que los vecinos pueden seguir haciendo vida normal como han seguido haciendo hasta ahora. Además, los hosteleros están preocupados por la situación pero afirman que no están preparados para volver a cerrar sus negocios.