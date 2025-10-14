Ayuntamientos gallegos, "expectantes" y "esperanzados" con los cambios en la financiación local

Los ayuntamientos gallegos se muestran "expectantes" y "esperanzados" con los cambios que habrá en 2026 en su financiación, toda vez que está pendiente la aprobación, a mediados de año, de la nueva ley de administración local.Así lo ha expresado el presidente de la federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), Alberto Varela, en declaraciones a los periodistas en su despacho después de acudir a la sede de la Xunta a reunirse con los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, y de Facenda, Miguel Corgos.