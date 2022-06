Ayuso asegura que "no prosperará" la investigación de la Fiscalía Europea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado este viernes que no van a "prosperar" las investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea sobre siete contratos adjudicados por su gobierno para conseguir material sanitario a dos empresas por más de 17 millones de euros, al ver indicios de que podría haber un sobrecoste que se traduciría en presuntos delitos de estafa y fraude. "Ahora mismo hay una guerra entre fiscalías, porque Anticorrupción española ha dicho que esta denuncia, que parte de Podemos, no tiene sentido, no tiene fundamento y no hay datos para seguir con ello adelante. Y por eso no va a prosperar", ha aseverado.