La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de legislar de forma "furibunda" para intentar "fabricar un país a su medida para que no salga de la miseria" y de quien ha asegurado que su tiempo "se acaba", tras una etapa marcada por el "descrédito institucional" en un país en el que "no hay institución que no esté carcomida" por un 'sanchismo' "del que no hay nadie que se libre allá donde vaya".(Fuente: PP)