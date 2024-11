La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido "a los activistas" que no la involucren en las polémicas entre administraciones respecto a lo sucedido en Valencia con la DANA porque desde Madrid están "para ayudar" así como ha remarcado que "las discrepancias sobre lo que se hace o no" no conducen en este momento más que "a la desesperanza".