Publicado 01/02/2026 14:10:49 +01:00CET

Ayuso se pregunta si el PSOE tendrá "la caradura" de atribuirse la liberación de presos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado si el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el líder del Ejecutivo de la nación, Pedro Sánchez, tendrán la "caradura" de atribuirse la liberación de presos políticos en Venezuela. "¿Tendréis la cara dura ahora de poneros al frente y decir que gracias a vosotros van a liberar a presos políticos? Que entre ellos había españoles. Ahí no han estado ni Sánchez ni Zapatero", ha afirmado la también líder del PP de Madrid desde la II Intermunicipal del partido.(Fuente: PP)

