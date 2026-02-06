Azcón: "Pedir ayuda para hacer la campaña a un señalado por acoso lo dice todo de Alegría”

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado a la socialista Pilar Alegría de protagonizar una "campaña sucia" y "llena de mentiras" en la que ha no ha aclarado su encuentro con el exadjunto en la Secretaría de Organización del PSOE, Francisco Salazar, señalado por varios presuntos casos de acoso sexual, y, considera que si estuvo dispuesta a contratarlo para la campaña aragonesa, "es evidente que no hay límites y que ha roto con todos los valores que han dicho defender y eso los aragoneses también lo van a votar el próximo domingo".(Fuente: Imágenes Cedidas)