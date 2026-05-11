Azcón pide la dimisión de Alegría por la orgía en el Parador de Teruel: "Nos ha mentido"

Zaragoza, 11 de mayo de 2026. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido este lunes a la secretaria general regional del PSOE, Pilar Alegría, que dimita de todos sus cargos, tras las informaciones publicadas en 'El Español' sobre una supuesta "orgía con prostitutas" del exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel en septiembre de 2020, que la dirigente socialista, entonces delegada del Gobierno en Aragón y alojada en dicho Parador, ha negado hasta el momento que se produjera. "Nos ha mentido a todos los aragoneses", ha asegurado.