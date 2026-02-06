Azcón pide el voto para "un gobierno fuerte del PP" que evite el "bloqueo" de Aragón

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha llamado a lograr en las elecciones de este próximo domingo 8 de febrero "un gobierno fuerte para seguir mejorando Aragón" y evitar que el "bloqueo" se imponga. Un objetivo que a su juicio el PSOE se ha dedicado a combatir "jugando a engordar a Vox" porque entiende que "el consuelo" que los socialistas pueden tener este domingo "es que a Vox le vaya bien" porque el PSOE "no piensa en Aragón, sino en que haya un gobierno débil del PP".(Fuente: Imágenes Cedidas)