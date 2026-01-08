Azcón urge una reunión del Consejo de Política Fiscal ante el acuerdo de Sánchez y Junqueras

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su rechazo al pacto de financiación alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el "acuerdo de la desvergüenza", según ha calificado, por suponer "desigualdad, insolidaridad y un agravio para Aragón como no se había conocido hasta el momento" y ha avanzado que lidera una iniciativa para reclamar la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera "porque lo que afecta a todos se decide entre todos".