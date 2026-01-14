Badajoz guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en la ciudad

La subdelegada del Gobierno en Badajoz ha explicado que este minuto de silencio se ha guardado por el asesinato de una vecina de Badajoz, María del Carmen de 78 años, "fallecida después de la paliza recibida por su marido", como también por una vecina de un pueblo de Cádiz "que también ha sido asesinada por la paliza dada por su pareja o expareja". De este modo, ya son cuatro las mujeres fallecidas en este 2026 por violencia de género "a las alturas del año que estamos, que estamos a día 14"."La cosa pinta muy mal y la lacra de la violencia de género sigue existiendo", ha lamentado, al tiempo que ha explicado que, en el caso de María del Carmen, "no constaban denuncias previas en el sistema VioGén".