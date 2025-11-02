Bailes tradicionales representan el folclore valenciano

Un vocal de la delegación de cultura de la Junta Central Fallera, Ricardo Sánchez, indicaba que el festival de Balls al Carrer es la "cultura valenciana" dónde las comisiones falleras bailan los bailes tradicionales valencianos de toda la región: "Representan esta cultura". Una profesora de baile de una de las comisiones falleras, María José Romeu, señalaba que "todo el folclore valenciano está representado en estos bailes". ". El indumentarista Javier Pérez, encargado de preparar los trajes falleros para el baile, explicaba que en los trajes de estos bailes valencianos se ven "muchas épocas con ropa del siglo XVIII al siglo XX".