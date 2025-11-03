Baloví critica la dimisión "en diferido" de un Mazón "indigno hasta el último día"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado "inenarrable" el anuncio de dimisión "en diferido" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, un jefe del Consell "indigno hasta el último día y que no ha desvelado claramente" su hoja de ruta a seguir, ha avisado, al tiempo que ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas para "dar la voz al pueblo valenciano". Baldoví ha hecho hincapié en que Carlos Mazón "se irá un año después --de la dana del 29 de octubre de 2024-- sin haber recibido a las víctimas" de la tragedia y ha lamentado: "A lo que estamos asistiendo realmente es a un juego de despachos, a un juego de política, sin dar la voz a quien realmente ha de tenerla hoy, que es el pueblo valenciano".