25/11/2025

El Banco de España propone simplificar la estructura de requisitos de capital de los bancos

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha propuesto simplificar la estructura de requisitos de capital de los bancos europeos a través de la creación de dos colchones que englobarían algunos de los actuales. Durante su intervención en el VIII Foro de Banca organizado por 'El Economista' y Accenture, Escrivá ha afirmado que la estructura de requerimientos de capital de los bancos europeos es "excesivamente compleja". "La propia EBA [la Autoridad Bancaria Europea] lo ha señalado: Europa ha ido más allá de lo que exigen otras jurisdicciones. Por eso, tenemos margen para reducir la complejidad y, al mismo tiempo, ganar en transparencia y en predictibilidad, sin comprometer la solidez del sector bancario", ha señalado.(Fuente: eleconomista.es)

