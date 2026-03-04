Banco Sabadell cierra 2025 con 500M de financiación a startups y más de 15,3M de inversión

Barcelona, 4 de marzo de 2026. Un año más, el 4YFN se ha convertido en un referente para startups, inversores y compañías que apuestan por el emprendimiento y la innovación, en el marco del Mobile World Congress (MWC). BStartup, el servicio de Banco Sabadell especializado en servicios financieros a startups y scale ups, mantiene su compromiso con este espacio como patrocinador principal, y su apuesta por las startups, a las que ha financiado con más de 500 millones en 2025 e invertido más de 15,3 millones. Además de presentar las startups, la presencia de Banco Sabadell en el MWC también ha servido para dar a conocer los proyectos tecnológicos en los que trabaja el banco actualmente para mejorar la experiencia de sus clientes. El stand también ofrece estos días un programa propio con quince sesiones de pequeño formato en las que participan entidades referentes del ecosistema emprendedor con el objetivo de compartir aprendizajes y retos reales del emprendimiento tecnológico.