Bañistas y surfistas acuden a las playas de Barcelona pese a las lluvias

La ciudad de Barcelona se ha levantado con lluvias intermitentes, pero intensas durante las primeras horas de la mañana de este primer domingo de agosto. Los bañistas han decidido meterse en el mar incluso en un día lluvioso. Este es el caso de Isabel Llopis, una vecina de Barcelona que no ha dudado en acudir a sus clases de natación en la Playa de la Barcelona pese a las lluvias. Llopis ha asegurado que el agua tenía una temperatura "buenísima" aunque las olas han complicado la clase: "costaba mucho nadar hacia dentro, pero fácil venir a la orilla". Algunos vecinos como Alberto Rodríguez, quién ha cambiado sus planes de playa por un paseo por el Paseo Marítimo a causa del mal tiempo. Sin embargo, Rodríguez está contento con este cambio de tiempo porque "al menos se descansa mejor, no sudas tanto, no estás tan agotado del calor...". Durante la mañana, también se han visto algunos surfistas en la zona.