Bárbara Rey se convierte en la nueva embajadora de una clínica dental

Bárbara Rey se ha convertido en la embajadora de Neoimplant Clinic, una clínica especializada en implantología dental. Así, la actriz será la nueva cara visible de este centro ubicado en Madrid. Durante el acto de inauguración de la clínica, conducido por el periodista Ximo Rovira, la murciana ha resaltado el valor del cuidado bucodental y ha compartido su experiencia como paciente.Además, el acto ha contado con la participación de profesionales del sector y representantes de la compañía.Un nuevo capítulo en la vida profesional de Bárbara Rey que destaca la importancia de recuperar la sonrisa.