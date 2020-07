Barceló no plantea obligatoriedad de las mascarillas en C.Valenciana

La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha señalado que no se plantean "en absoluto" la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios públicos al igual que en Cataluña. Sin embargo, Barceló no ha descartado aplicar el confinamiento de una parte de la población si se produce un "contagio social" por coronavirus para tratar de "encapsular" el rebrote aunque ha precisado que no se llevará a cabo en la situación actual porque los ocho brotes activos de la Comunitat Valenciana son "brotes familiares, no comunitarios" de los que pueden tener un seguimiento.