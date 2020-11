Barceló señala que la curva "se está aplacando" en la C.Valenciana

La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "el ritmo de crecimiento de contagios se ha paralizado en todos los departamentos de salud" y considera está "aplacando la curva", aunque ha matizado que "todavía no es suficiente, ni muchísimo menos". Barceló ha asegurado que de momento no variarán ninguna medida restrictiva: "No vamos a precipitarnos, debemos mantener las medidas en vigor para comprobar si nos si lleguen ayudando para reducir los contagios". (Fuente: Imágenes Satélite)