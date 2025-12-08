Andalucía exige a la ministra de Sanidad la retirada del Estatuto Marco que crea "conflicto e inseguridad"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha exigido este lunes al Gobierno de España "la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco" que plantea el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, "por ser inviable, generar división y poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario en lo que es, sin duda, el mayor conflicto sanitario en años".

En un comunicado difundido coincidiendo con las huelgas de médicos y el resto de profesionales sanitarios convocadas esta semana, Antonio Sanz ha manifestado que el borrador del Ministerio de Sanidad "solo ha originado conflicto e inseguridad", y ha lamentado que "después de generar frustración entre los profesionales, el Gobierno trate ahora de trasladar el problema a las comunidades".

En este sentido, ha subrayado la "falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que ni siquiera cuenta con financiación", y ha apuntado que el Estatuto Marco "nace sin diálogo real ni consenso y se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas, a las organizaciones médicas, sindicales y a los gestores".

Para el titular andaluz de Sanidad, "es incomprensible esta forma de proceder de la ministra Mónica García, que ha logrado un rechazo unánime ante un borrador que no incorpora memoria técnica, ni memoria jurídica, ni memoria económica", así como "que anuncia cambios estructurales sin delimitar su alcance, su aplicación ni su impacto presupuestario".

En este sentido, ha subrayado que "el Gobierno promete mejoras laborales sin poner un solo euro encima de la mesa, y pretende que sean las comunidades quienes asuman el coste en un ejercicio de falsa cogobernanza y de irresponsabilidad política".

En la misma línea, ha resaltado que el borrador "no aborda con rigor la falta de profesionales, la estabilidad de las plantillas, la carrera profesional, la conciliación, la incentivación del trabajo en zonas de difícil cobertura ni la modernización de la gestión de recursos humanos".

Por todo ello, Antonio Sanz ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "que se inicie una nueva negociación desde cero, con participación real de comunidades autónomas, representantes de los profesionales y sindicatos y escuchando directamente a los sanitarios".

A su juicio, "cualquier nuevo Estatuto debe ir acompañado de una financiación suficiente, estable y comprometida en los Presupuestos Generales del Estado sin olvidar" --ha remarcado-- "que mejore de verdad las condiciones laborales, ofrezca seguridad jurídica y contribuya a garantizar una sanidad pública de calidad, accesible y equitativa en todo el territorio".

ANTE LAS HUELGAS

Respecto a las huelgas convocadas esta semana contra el Estatuto del Ministerio de Sanidad, Antonio Sanz ha mostrado su comprensión "hacia unos profesionales que están frustrados por la política errónea del Gobierno", al tiempo que ha asegurado que "suponen una mala noticia para los ciudadanos que tienen que sufrir las consecuencias de la política irresponsable del Gobierno de España".

Según ha concluido Antonio Sanz, la ministra del ramo y el Gobierno "han puesto en jaque a la sanidad pública, perdiendo una oportunidad histórica para reforzar el sistema sanitario y construir una sanidad más fuerte, con profesionales más respetados y reformas viables".