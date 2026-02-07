Publicado 07/02/2026 19:38:12 +01:00CET

Barcelona vive una multitudinaria protesta sobre la gestión del servicio de Rodalies

La segunda manifestación de este sábado en Barcelona en protesta por el funcionamiento de Rodalies en Cataluña ha reunido a unas 3.000 personas según cifras municipales.Entre los asistentes han estado Oriol Junqueras (ERC), Belén López (CC.OO. de Catalunya), Camil Ros (UGT de Catalunya) y Xavier Antich (Òmnium Cultural). También se han manifestado más de un centenar de entidades y plataformas de usuarios del tren en Cataluña.La pancarta de cabecera ha reivindicado que 'Sin trenes no hay futuro. Por un transporte público de calidad'.La movilización ha empezado puntualmente a las 17:00 en el centro de la ciudad, ante la Estación de Francia, y ha llegado a las 17.45 a la plaza Sant Jaume (ante la Generalitat), donde se ha dado por acabada a las 18.10.