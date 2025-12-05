Barrachina rechaza comentar los WhatsApps de Pradas y Mazón

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha rechazado este viernes comentar los WhatsApps del 29 de octubre de 2024 entre la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, y el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón al asegurar que, como miembro del ejecutivo no debe pronunciarse sobre autos judiciales. "Debo respetar todos los procedimientos judiciales", ha afirmado. "Como miembro del Ejecutivo no debo pronunciarme sobre autos judiciales", ha dicho Barrachina, quien ha añadido: "Si yo he de comentar autos judiciales, al final acabaré manifestándome contra el Tribunal Supremo como ha hecho el Gobierno de España o jaleando a un fiscal jefe condenado por servilismo con el Gobierno de España".(Fuente: Imágenes Satélite)