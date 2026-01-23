Barredo, sorprendida por la paralización del acuerdo UE-Mercosur

La consejera de Agricultura del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha expresado su "sorpresa" por la decisión del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo entre la UE y Mercosur, ya que en el pasado la Eurocámara "ha aprobado acuerdos con un marco jurídico similar".Barredo, en declaraciones a los medios de comunicación en un acto celebrado en Laguardia (Álava), ha explicado que, tras la paralización del acuerdo, el Gobierno Vasco permanece "a la espera de ver cómo evoluciona" esta cuestión y de si el Consejo Europeo, en su reunión del día 26, "plantea una aprobación provisional o un inicio condicionado de alguna manera a la aplicación del acuerdo".Barredo se ha mostrado "un poco sorprendida", ya que el Parlamento Europeo "ya ha aprobado acuerdos con un marco jurídico similar", por lo que ha mostrado su sorpresa de que, en el caso del pacto con Mercosur, "se apele a su análisis jurídico y a su validez jurídica".