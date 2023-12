Barrera (Vox) pide a las CC.AA. ser "dique de contención" ante el "golpismo" de Moncloa

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha considerado que las comunidades autónomas deben actuar como "dique de contención" ante lo que ha calificado de "golpismo impulsado desde Moncloa". El representante de Vox ha considerado que "hay muchísimos socialistas descontentos". En este punto, se ha cuestionado: "¿Por qué no hacen alguna manifestación a favor de la amnistía?": "Que haga Pedro Sánchez una manifestación en Madrid a favor de la amnistía, a ver cuántos van, porque no he visto ninguna manifestación a favor de la amnistía y he visto millones de personas en las calles en contra de esta traición".

