Bayer alcanza los 787 M€ de ventas en España y refuerza su apuesta por la innovación

Barcelona, 21 de abril de 2026. Bayer España ha alcanzado los 787 millones de euros de ventas en España en 2025 y ha reforzado su apuesta por la innovación como motor de crecimiento. La compañía, que hoy ha presentado los resultados en Barcelona, ha mantenido en 2025 una inversión de 145 millones de euros en España, con un acumulado superior a 713 millones de euros desde 2019. Las ventas de 2025 reflejan el crecimiento de un 2% del área de negocio de Pharmaceuticals y de un 13% del área de Consumer Health. No obstante, Crop Science ha disminuido un 20% debido principalmente al fin del registro de un insecticida en Europa. Además de la apuesta de Bayer por la innovación, la eficiencia operativa y la integración de la Inteligencia Artificial para acelerar el desarrollo de la innovación son también clave para la compañía. La presentación se ha celebrado en el Hub de Excelencia Global de Bayer, que cumple 25 años y ha evolucionado en analítica avanzada, soporte a I+D e Inteligencia Artificial.