BBK Truke Market : Mercado navideño de intercambio de juguetes en Bilbao

BBK Truke Market reconvierte la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao hasta el próximo 5 de enero en un espacio de trueque en el que dar una segunda vida a juegos, libros o disfraces infantiles.Esta acción, organizada por Obra Social BBK, busca que las familias se replanteen "los hábitos de consumo de estas fechas" para contribuir a una Navidad "más sostenibles y también más solidarias", ya que "compartir y reutilizar puede ser igualmente ilusionante".La Sala BBK de Bilbao terminaba el pasado 2025 transformada en un circo familiar que invitaba a repensar esos hábitos de consumo durante las Navidades gracias a "El circo de los juguetes" - "Jostailuen zirkua". El espectáculo estuvo en cartel del 16 al 30 de diciembre con "un absoluto éxito de público", ya que las más de 7.000 invitaciones gratuitas para la treintena de funciones se agotaron ya antes del estreno, con lo que todas las sesiones se llenaron.Ahora, en el arranque de 2026, el teatro de la Gran Vía bilbaína va a llevar la ficción que narraba ese show (la historia de unos juguetes abandonados que montaban un circo para demostrar que podían tener una segunda vida) a la realidad.Las familias vizcaínas han entregado hasta ahora más de 1.500 juguetes de segunda mano, pero limpios, completos y en buen estado, en los puntos de recogida habilitados (la propia Sala BBK durante las funciones del mencionado circo, el centro BBK Kuna y Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao). Además, durante la celebración del BBK Truke Market se seguirán admitiendo nuevas aportaciones.