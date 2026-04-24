Belarra acude a Navantia para conocer la situación de Jesús y Manuel, tras 17 días de protesta

Madrid, 24 de abril de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acudido a la sede de Navantia, donde Jesús y Manuel llevan 17 días de protesta contra las "listas negras" en la empresa, para "conocer" su situación. Además, desde allí ha cargado contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegurando que "es una vergüenza que el presidente del Gobierno se ponga una camiseta de fútbol sacando pecho de los 22 millones de afiliados cuando tiene a trabajadores sindicalistas en listas negras por haber defendido los derechos laborales de todos". (Fuente: Podemos)