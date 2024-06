Belarra pide al Gobierno que haga presión política a Israel y pare los pies a Netanyahu

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que "en este momento en aguas españolas se encuentra un barco sospechoso de llevar armas con destino a Israel, el Vertom Odette, que ha estado toda la noche dando vueltas por el Estrecho y ahora mismo se encuentra frente al Puerto de Algeciras. El Gobierno de España tiene que hacer todo lo que esté en su mano para hacerle presión política a Israel y pararle los pies a Netanyahu. Esto es algo muy concreto que podríamos hacer perfectamente: detener este barco, analizar su carga y asegurarnos que no transporta armas que vayan a ser utilizadas para asesinar niños y niñas palestinos. La inacción y pasividad del Gobierno es complicidad y denunciamos que el Gobierno no está haciendo nada para detener a este barco". "Necesitamos construir una izquierda que no les tenga miedo, valiente, que sepa lo que hay que hacer y, sobre todo, que lo haga. No como está haciendo el presidente del Gobierno, que ahora que está en el género epistolar es importante recordarle que tiene el BOE y que el presidente del Gobierno tiene poder para actuar, para frenar la ofensiva judicial y también aprobar una ley de medios", ha añadido.(Fuente: Podemos)

