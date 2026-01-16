Bendodo sobre financiación: “No es ordinalidad, es una orden del separatismo a Sánchez"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, ha asegurado que el planteamiento del Gobierno para el modelo de financiación autonómica "no es principio de ordinalidad, sino una orden del separatismo catalán a Pedro Sánchez y María Jesús Montero" y ha considerado que este sistema "no puede ser un puesto de socorro al que acude Sánchez para solucionar sus problemas personales y de equilibrio político"."El modelo de financiación autonómica que lanza el Gobierno no es para solucionar la financiación autonómica, es para salvar a Pedro Sánchez de su debilidad parlamentaria", ha dicho Bendodo, que ha participado en Málaga en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando, y donde ha sido presentado por el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre.