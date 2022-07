El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado este sábado que "no es serio" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance de gestión del curso político, abogara por quitarse la corbata como medida de ahorro energético: "Es de coña; esto no es serio. No hay corbata que tape el 11% de inflación que se anunció ayer --por el viernes--. Ese es el motivo de todo". (Fuente: PP)