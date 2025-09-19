Bendodo pregunta si los atentados de Hamás fueron "genocidio", término que se usa "a la ligera"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha preguntado si los atentados del 7 de octubre de 2023, en los que "los terroristas de Hamás mataron a mil inocentes y secuestraton a otros doscientos" fueron o no "genocidio", y ha pedido que no se use esta palabra "a la ligera". Por otro lado, ha asrgurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo ve "oportunidad electoral" en el "sufrimiento del pueblo de Gaza" porque está "con el agua al cuello".