Bernabé "recomienda" a Mazón que "vaya como testigo" al juzgado de Catarroja

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha "recomendado" al todavía 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazó que "vaya como testigo al juzgado de Catarroja, porque eso es lo que está esperando toda España": "Lo que tiene que hacer es ir donde toca, que es al juzgado de Catarroja". Por otro lado, ha justificado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros citados en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes no vayan a acudir la próxima semana a la sesión. "No es una cuestión de declinar, los miembros del Gobierno rendimos cuentas en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales", ha especificado. Mientras, ha criticado que el "circo" de la comisión de Les Corts "todavía no ha sido capaz de citar a las víctimas, que están en Madrid --en la comisión del Congreso-- y que han tenido que ir a Bruselas".