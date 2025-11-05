Bernabé ve "diabólico" que Abascal sea quien decida el sucesor de Mazón en la Generalitat

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado "diabólico" que sea el líder de Vox, Santiago Abascal, quien decida la persona que sucederá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, así como "las políticas que se van a ejercer" en la región "a partir de ahora, después del año que llevamos y de los engaños a los que nos han sometido" desde el Consell. "Es una situación maquiavélica a la que está sometida la Comunitat Valenciana", ha lamentado. En este contexto, Bernabé ha asegurado que la Comunitat Valenciana vive en el último año "como en una película de terror (...), como en una corrida de toros" en la que el PP "nos va toreando, lleva un año toreándonos, y ahora Vox nos va a dar la estocada final".