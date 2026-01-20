BlaBlaCar registra un aumento de más del 200% en viajes en zonas afectadas por el accidente

BlaBlaCar ha informado este martes cuando continúa interrumpido el servicio ferroviario tras el trágico accidente en Adamuz (Córdoba), de que han observado en la plataforma un incremento del 116% en el registro de nuevos usuarios y más de un 200% más de viajes publicados en el eje más afectado entre Andalucía y la Comunidad de Madrid. En declaraciones a Europa Press Televisión, el director de Marketing y Operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal, Florent Bannwarth, ha explicado que según los datos de la compañía, el día después del accidente en Adamuz, hubo un crecimiento del 200% en los viajes publicados, mientras que entre Madrid y Andalucía el aumento fue del casi el 250%.