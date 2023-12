La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha apostado este lunes por que se suspenda temporalmente la prestación por desempleo a quienes rechacen una oferta laboral "adecuada". "Me parece que ahí tenemos que actuar, no como comunidad autónoma, porque no tenemos competencia, pero sí entiendo que a nivel nacional, utilizando la ley de infracciones y sanciones".