Boadas lamenta la imagen del ocio nocturno tras los incendios en las discotecas de Murcia

El Secretario General de las organizaciones Spain Nightlife Association e International Nightlife Association, Joaquín Boadas, ha condenado públicamente que las discotecas Teatre y Fonda Milagros, afectadas recientemente por un grave incendio, no disponieran de licencias para mantener dichos locales en funcionamiento:''Condenamos que un local pueda estar abierto sin licencia, que además lo haga con una orden de cierre vigente y que no la acate.'' Ha declarado a Europa Press Cataluña.En adición, ha lamentado que todo el trabajo realizado por el sector para que todo funcione según lo planeado, siempre apostando por la seguridad de la ciudadanía, se pueda echar a perder por unos pocos: ''Esto aparte de perjudicar la imagen de todo el sector económico empresarial del ocio nocturno, además sesga unas vidas, que ya es un daño irreparable.''''No podemos permitir que determinados empresarios tiren por el suelo todo el trabajo que estamos realizando desde nuestras patronales para cambiar esta imagen del sector del ocio nocturno, que tiene una imagen que yo entiendo que no es justa. Nosotros estamos trabajando y somos un sector económico muy importante para la economía y el turismo del pais, estamos trabajando en pro de la seguridad y en pro de la calidad, y por tanto, lo que haga un empresario de forma aislada evidentemente no es representativo de nuestro sector.''