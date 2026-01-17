Bob Pop se compromete a visitar "mil puertas" una a una si gana las primarias de BComú

El escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, ha explicado este sábado que quiere ser candidato de BComú a las municipales de 2027 y que se compromete a visitar "mil puertas" de Barcelona una a una si gana las primarias del partido para escuchar a la gente que, en sus palabras, nunca se la ha escuchado y le digan lo que necesita si es alcalde."También me presento como medida de supervivencia porque yo vivo de alquiler y tengo miedo de mi contrato y de quedarme sin casa. Quiero un ayuntamiento para la gente que necesita un ayuntamiento", ha expresado.Las personas que lo han acompañado han sido el exdiputado y asesor de los Comuns en el Parlament, Enric Bárcena, y el exconcejal de distrito del Ayuntamiento de Barcelona, David Pequeño; mientras que entre el público ha asistido la hija del exministro socialista Ernest Lluch, Rosa Lluch, además de vecinos que se han acercado a conocer sus propuestas.