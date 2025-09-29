Bolaños afirma que medidas antiinmigración de Feijóo "aceleran el sorpasso de la ultraderecha"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado este lunes en el Palacio de Justicia de Albacete las últimas medidas antiinmigración propuestas por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que algunas de estas "medidas estrella" están ya vigentes en la actualidad --como la expulsión de inmigrantes que cometen delitos graves-- y que el discurso del presidente del PP "lo único que hace es acelerar el sorpasso de las ultraderechas autoritarias".