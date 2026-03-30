Bolaños anuncia "norma con rango de ley" para eximir de IRPF las indemnizaciones de víctimas

Madrid, 30 de marzo de 2026. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha participado en la firma del protocolo de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico junto con el Defensor del Pueblo y la Iglesia Católica. Bolaños ha anunciado que el Gobierno está trabajando en una medida para eximir del IRPF a las indemnizaciones que perciban las víctimas. "En unas fechas razonablemente tempranas podremos llevar a cabo y aprobar esa norma con rango de ley", ha asegurado.