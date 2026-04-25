Bolaños niega tener "ninguna preocupación" sobre la situación de España en la OTAN

Barcelona, 25 de abril de 2026. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado que el Gobierno tenga "ninguna preocupación" sobre la situación de España en la OTAN tras la filtración de correos del Pentágono en los que se apuntaba la posibilidad de expulsar al país de la organización. Así lo ha dicho este sábado en la presentación oficial de las Becas Seré en la Delegación del Gobierno en Barcelona. Bolaños también ha comentado que los acuerdos entre PP y Vox les "avergüenzan" y ha señalado como vergüenza que Amnistía Internacional diga que estos pactos vulneran los derechos humanos. "Los pactos entre PP y VOX desean una España antigua que discrimina a personas, enfrenta a los territorios, quiere acabar con el Pacto Verde y que quiere arrodillarse ante los poderosos en el marco internacional", ha destacado el ministro.